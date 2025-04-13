Kayserili sporcu Mustafa Sait Yörükoğlu, Üniversiteler Türkiye TaeKwonDo Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Türkiye TaeKwonDo Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Üniversiteler Türkiye TaeKwonDo Şampiyonası Muğla'da gerçekleştirildi. Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi antrenörlük bölümü okuyan ve 74 Kg'da Tatemiye çıkan Mustafa Sait Yörükoğlu üçüncülük elde etti. Kayseri'de faaliyet gösteren YayTanSay kulübü sporcularından Mustafa Sait Yörükoğlu, birbirinden önemli rakipler ile karşılaştı. Türkiye üçüncülüğü elde eden genç sporcu; "Hedefim altın madalya kazanmaktı ancak üçüncü oldum. Bir sonraki şampiyonalarda daha iyi dereceler elde etmek istiyorum" dedi. - KAYSERİ