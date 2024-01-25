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Kayserili Sporcu Merve Tüm İşitme Engelliler Taekwondo Milli Takım Seçme Müsabakaları'nda Altın Madalya Kazandı

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Kayserili sporcu Merve Tüm, İşitme Engelliler Taekwondo Milli Takım Seçme Müsabakaları'nda Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı. YayTanSay kulübü, bu müsabakalarda toplam 10 madalya elde etti.

Kayserili sporcu Merve Tüm, İşitme Engelliler Taekwondo Milli Takım Seçme Müsabakaları'nda Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı. YayTanSay kulübü, bu müsabakalarda toplam 10 madalya elde etti.

Taekwondo Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan İşitme Engelliler Taekwondo Milli Takım Seçme Müsabakaları, Ankara'da gerçekleştirildi. Türkiye genelinde yüzlerce sporcunun farklı kategorilerde mücadele ederek Milli takıma girebilmek için çaba sarf ettiği müsabakalarda Kayserili sporcu Merve Tüm, 46 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu. Altın madalya kazanan Merve Tüm, milli takım vizesi de aldı.

Ankara İsmet Iraz Spor Salonu'nda yapılan milli takım seçmelerinde Kayseri YayTanSay spor kulübünden 46 kiloda Merve Tüm, Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazanırken, 80 kiloda Yasin Çimen, 63 kiloda Halim Savan, 62 kiloda Dudu Gökçe Pumak ikinci olarak gümüş madalya kazandı. 54 kiloda Berat Bektaş, 57 kiloda Zeliha Varol, 67 kiloda Merve Çimen de üçüncü olarak bronz madalya elde etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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