Kayserili Paralimpik Sporcu Kanan Babaoğlu Türkiye Şampiyonu Oldu

Kayserili paralimpik sporcu Kanan Babaoğlu, Antalya'da düzenlenen 2024 Paralimpik Oyunları Sporcu Havuzu Seçme Yarışması'nda Türkiye Şampiyonu oldu. Bu başarısıyla 2024 Paralimpik Oyunları Sporcu Havuzuna girmeye hak kazandı.

Kayserili Paralimpik Sporcu Kanan Babaoğlu; Antalya'da düzenlenen 2024 Paralimpik Oyunları Sporcu Havuzu Seçme Yarışması'nda Türkiye Şampiyonu oldu.

Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü sporcularından Kenan Babaoğlu; Antalya'da düzenlenen 2024 Paralimpik Oyunları Sporcu Havuzu Seçme Yarışması'nda Okçuluk Makaralı Yay Açık Erkekler Kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Babaoğlu, bu başarısı ile 2024 Paralimpik Oyunları Sporcu Havuzuna girmeye hak kazandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sporcu ve antrenörleri Emre Çömez ile Furkan Dernekli'yi tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ