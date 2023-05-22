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Kayserili okçudan milli başarı

Kayserili okçudan milli başarı

Spor Haberleri

Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağında Mete Gazoz ile Kayserili sporcu Fatma Maraşlı ikilisi, klasik yay karışık takım müsabakalarında bronz madalya kazandı.

Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağında Mete Gazoz ile Kayserili sporcu Fatma Maraşlı ikilisi, klasik yay karışık takım müsabakalarında bronz madalya kazandı.

Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen organizasyonda klasik yay karışık takım müsabakalarında Mete Gazoz ve Fatma Maraşlı'dan oluşan milli takım, Endonezya'yı 5-1 yenerek bronz madalya elde etti. Türkiye, takım müsabakalarında makaralı yayda hem erkekler hem de kadınlarda bronz madalya kazanmıştı. Milli okçu İpek Tomruk, bireysel atışlarda kadınlar makaralı yay kategorisinde 4. olmuştu. Milliler, böylece organizasyonu 3 bronz madalyayla tamamladı.

Dünya Kupası'nın 2. ayağında 5'i altın toplam 11 madalya kazanan Güney Kore, sıralamada zirvede yer aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mete Gazoz Spor Haberler

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