Kayserili Muaythai Sporcularından Dünya Şampiyonası'nda Büyük Başarı

Kayserili Muaythai Sporcularından Dünya Şampiyonası'nda Büyük Başarı
Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'ndan 1 altın ve 1 bronz madalya ile dönen Kayserili sporcular, İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti. Mert Güney 51 kiloda dünya şampiyonu, Berra Bilgin ise 45 kiloda dünya üçüncüsü oldu.

Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'ndan 1 altın ve 1 bronz madalya ile dönen muaythai sporcuları, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti.

10-20 Eylül 2025 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentinde gerçekleşen İfma Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'ndan 1 altın, 1 bronz madalya ile dönen Kayserili Muaythai sporcuları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti. Muaythai Gençler Dünya Şampiyonası'nda Kayseri'yi ve Türkiye'yi temsil eden sporculardan Mert Güney 51 kiloda Dünya Şampiyonu, Berra Bilgin ise 45 kiloda dünya üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Şampiyona dönüşü sporcular; İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, Antrenörleri İbrahim Mortaş ve Kevser Bilgin ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, şampiyon sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
