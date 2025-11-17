Haberler

Kayserili Muaythai Sporcuları Riyad'dan Madalya ile Döndü

Güncelleme:
2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda madalya kazanan Gülistan Turan ve Sercan Koç, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde törenle karşılandı. Sporcular, turnuvada elde ettikleri başarılarla gurur kaynağı oldu.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda madalya kazanan Kayserili Muaythai sporcuları Gülistan Turan ile SercanKoç, turnuva dönüşü çiçeklerle karşılandı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda, 50-55 kg'da şampiyon olan Kayserili Milli Muaythai sporcusu Gülistan Turan ile 60-65 kg kategorisinde üçüncü olan Sercan Koç, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde düzenlenen tören ile karşılandı.

Karşılamada Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporculara çiçek takdiminde bulundu. Ali İhsan Kabakcı, "Muaythai Kayseri de olduğu gibi Türk Milli Takımının da en önemli branşlarından birisidir. İslam Oyunlarında ise ilk defa katılım gerçekleştirdik. Özellikle sporcularımızın da dediği gibi ilkleri gerçekleştiriyoruz. Bundan sonrasında da güzel birliktelik ve beraberlik ile yansıyan başarılar ile hedeflerimiz olimpiyatlar. Başarılarından dolayı başta sporcularımıza, antrenörleri Göksel Cingöz, Yücel Haspolat, İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu'ya ve her daim sporcularımızın yanında olan ailelerine çok teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
