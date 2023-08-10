Anadolu Yıldızları Karate Türkiye Final Müsabakaları Nevşehir'de gerçekleştirildi. Alper Güneş Türkiye 1.'si, Kibar Eylem Altuntaş ise Türkiye 3.'sü oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, karatecileri ve antrenörlerini başarılarından dolayı kutladı.

Kayserili karateciler Nevşehir'den dereceyle döndü.

Anadolu Yıldızları Karate Türkiye Final Müsabakaları Nevşehir'de gerçekleştirildi. Türkiye genelinden birçok karatecinin katıldığı final müsabakasında; Alper Güneş Türkiye 1.'si, Kibar Eylem Altuntaş ise Türkiye 3.'sü oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, karatecileri ve antrenörlerini başarılarından dolayı kutladı. - KAYSERİ