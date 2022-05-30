Ertaç Bağcı'nın rüyası gerçek oldu - Haberler

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Ertaç Bağcı'nın rüyası gerçek oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Ertaç Bağcı'nın rüyası gerçek oldu

Sezon başında Payasspor'dan, İskenderunspor'a transfer olan Kayserili futbolcu Ertaç Bağcı, takımı ile şampiyonluk sevincini yaşadı.

Sezon başında Payasspor'dan, İskenderunspor'a transfer olan Kayserili futbolcu Ertaç Bağcı, takımı ile şampiyonluk sevincini yaşadı.

Sezon başında Payasspor'dan, İskenderunspor'a transfer olan 28 yaşındaki Kayserili futbolcu, TFF 3. Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayarak, bir başarıya daha imza attı. Kayserili orta saha oyuncusu, şampiyonluk ipini göğüsledikleri için büyük bir mutluluk yaşadığını belirterek, "Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. 28 yaşındaki başarılı futbolcu, sezon başında hedefledikleri şampiyonluğa adım adım ilerlediklerini, bu başarıda taraftarın itici gücünden dolayı başarıya ulaştıklarını söyledi. Başkan Hakan Bolat'ın, yönetimin, teknik heyetin ve takım arkadaşlarının inanılmaz bir mücadele verdiğini dile getiren Bağcı tüm camia olarak, inancın zaferini yaşadıklarını ifade etti.

İskenderunspor, TFF 3. Lig'i 2. sırada tamamlayarak, Play-Off'a kaldı. Burada 52 Orduspor ile ilk maçta 1-1 berabere kalan Turuncu-Mavililer, rövanş karşılaşmasında ise, evinde rakibini 2-1 mağlup ederek, adını finale yazdırdı. Finalde Alagöz Holding Iğdır FK'yı penaltı atışlarında 7-6 mağlup ederek, TFF 2. Lig'e yükseldi. Bu başarıda büyük katkı sağlayan Kayserili futbolcu Ertaç Bağcı, hedeflerinin 1. Lig'e yükselmek olduğunu söyleyerek, konuşmasını sonlandırdı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

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