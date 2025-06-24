Kayserili çocukların bileği bükülemedi

Kayserili çocukların bileği bükülemedi
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Gümüşhane'de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'na Kayseri'den katılan okullar toplamda 10 madalya kazandı.

Gümüşhane'de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'na Kayseri'den katılan okullar toplamda 10 madalya kazandı.

Okul Sporları Yıldızlar Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası 18-19 Haziran tarihleri arasında Gümüşhane'de yapıldı. Bu şampiyonaya katılan Kayseri okulları önemli dereceler elde etti. Kayseri'den şampiyonaya katılan okullar 5 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 10 madalyanın sahibi oldu. Şampiyonadan madalya ile dönen okullar şöyle:

Şehit Ertuğrul Taciroğulları Ortaokulu sporcuları 4 altın madalya, Buğdaylı Ortaokulu sporcuları 1 altın madalya, Yunus Emre Ortaokul sporcuları 2 gümüş madalya, Şükrü Başyazıcı Ortaokulu 1 bronz madalya, İbrahim Yüzbaşıoğlu Ortaokulu 1 bronz madalya, Boztepe Ortaokulu 1 bronz madalya. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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