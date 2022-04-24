Kayserigücü'nde Teknik Direktör Münir Yıldırım ile yollar ayrıldı - Haberler

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Kayserigücü'nde Teknik Direktör Münir Yıldırım ile yollar ayrıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayserigücü'nde Teknik Direktör Münir Yıldırım ile yollar ayrıldı

Kayserigücü Futbol Kulübü'nde yeni sezon öncesi Teknik Direktör Münir Yıldırım ile yollar ayrıldı.

KAYSERİ (İHA) - Kayserigücü Futbol Kulübü'nde yeni sezon öncesi Teknik Direktör Münir Yıldırım ile yollar ayrıldı.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayserigücü Futbol Kulübü'nde ayrılık yaşandı. 2021-2022 sezonunda hedefine ulaşamayan Kayserigücü takımında yeni sezon öncesi ilk ayrılık yaşandı. Kayserigücü Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, "A takım antrenörümüz Münir Yıldırım ve yardımcısı Furkan Selim Ünlü ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendilerine bundan sonraki süreçte başarılar diler, vermiş olduğu hizmetten dolayı teşekkür ederiz" denildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayseri, Futbol, Spor, Haberler

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