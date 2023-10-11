Kayserigücü Futbol Kulübü, Teknik Direktör Ferhat Kurnaz ile anlaştı

Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele eden Kayserigücü Futbol Kulübü, Teknik Direktör Ferhat Kurnaz ile anlaştı.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Kayserigücü Futbol Kulübü'nde Ferhat Kurnaz dönemi başladı. Dün antrenör Rasim Aykurt ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran sarı siyahlılar, tecrübeli Teknik Direktör Ferhat Kurnaz'ı takımın başına getirdi. Kayserigücü FK ile anlaşan Ferhat Kurnaz, ilk maçına bu hafta sonu Belsinspor karşısında çıkacak.

Kayserigücü Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, "Takımımız tecrübeli Teknik Direktör Ferhat Kurnaz ile anlaşmaya varmıştır. Hocamıza başarılar dileriz. Hoş geldin Ferhat hoca" denildi. - KAYSERİ