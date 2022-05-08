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Kayserigücü FK, transferlere başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayserigücü FK, transferlere başladı

Kayserigücü Futbol Kulübü 2022-2023 sezonu öncesi iç ve dış transferlere başladı.

Kayserigücü Futbol Kulübü 2022-2023 sezonu öncesi iç ve dış transferlere başladı.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayserigücü FK, yeni sezon öncesi kolları sıvadı. Yeni sezonda şampiyonluk hedefi ile yola çıkan sarı siyahlılar ilk olarak antrenör Emrah Çıtak ile anlaştı. Kayserigücü FK, iç transferde; Rafet Kayapınar, Eren Torbalı, Mehmet Kahveci, Halil İbrahim Avcı ile yeniden anlaşırken dış transferde Cuma Uluçay Talasspor'dan Hasan Yazgan, Kayseri Emar Grup FK'den kaleci Abdussamet Karakoyun, Develispor'dan İbrahim Ayyıldırım ile anlaşma sağladı.

Sarı siyahlı kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz 2022-2023 sezonu BAL hedefleri doğrultusunda iç transferde Rafet Kayapınar, Mehmet Kahveci, Halil İbrahim Avcı, Eren Torbalı ve dış transferde Hasan Yazgan, Abdussamet Karakoyun ve İbrahim Ayyıldırım ile anlaşmaya varmıştır. Anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, oyuncularımıza başarılar dileriz" denildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayseri, Futbol, Cuma, Spor, Haberler

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