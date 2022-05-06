Kayserigücü FK'da Emrah Çıtak dönemi

KAYSERİ (İHA) - Kayserigücü Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi antrenör Emrah Çıtak ile anlaştı.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayserigücü FK, 2022-2023 sezonu öncesi kolları sıvadı. Yeni sezon öncesi antrenör Münir Yıldırım ile yollarını ayıran sarı siyahlı kulübün yeni antrenörü belli oldu. Kayserigücü FK, son birkaç sezondur Erciyes Esen Makinaspor'da görev yapan başarılı antrenör Emrah Çıtak ile yaptığı görüşme sonrası her konuda anlaştı.

Kayserigücü Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2022-2023 sezonu BAL hedefleri doğrultusunda Teknik Direktör Emrah Çıtak ile anlaşmaya varmıştır. Anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, hocamıza başarılar dileriz" denildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor