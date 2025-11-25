Kayseri Yolspor, Yeşilspor'u Yenerek Liderliğini Sürdürdü
Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu lideri Kayseri Yolspor, ligdeki 10. haftasında Yeşilspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle mağlup ederek liderliğini korudu.
Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Ahmet İnci, Efe Çağatay Koku, Eylül Emre
Kayseri Yolspor: Abdullah Kalem, Ramazan Kaan Sarpkaya, (Muhammet Karacabey dk.80), Hamit Doğan, Hasan Adıgüzel, Mustafa Karakaya, Cesur Saitov, Samet Uçar Raşit Arslan, (Abdullah Eren Karpuz dk.639, Halil Aladağ, Emin Arda Çetin, (Selami Güneş dk.86), Arda Çelik, (Yusuf Göktaş dk.46),
Yeşilspor: Hulki Talha Doğan, Arda Taha Gürel, İbrahim Sadri Şimşek, Mohamad Adandieek, Mustafa Büyükçekiç, Mehmet Akif Kaman, Doğukan Yıldırım, Osman Can Alkan, Güngör Özdemir, Yusuf Aydoslu, Muhammet Çağrı Merkit, (Yusuf Çalık dk.36)
Goller: Yusuf Göktaş (dk.58), Halil Aladağ (dk.86) (Kayseri Yolspor)
Kırmızı kart: Mustafa Büyükçekiç (dk.55) (Yeşilspor) - KAYSERİ