Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kayseri VoleybolKulübü Türkiye Finallerinde

Kayseri VoleybolKulübü Türkiye Finallerinde

Spor Haberleri

Kayseri'de oynanan Voleybol Midi Kızlar Voleybol Grup müsabakalarının ardından rakibini mağlup eden Kayseri Voleybol Kulübü, adını Türkiye finallerine yazdırdı.

Kayseri'de oynanan Voleybol Midi Kızlar Voleybol Grup müsabakalarının ardından rakibini mağlup eden Kayseri Voleybol Kulübü, adını Türkiye finallerine yazdırdı.

Midi Kızlar Voleybol Grup müsabakaları Gevher Nesibe Spor Salonu'nda oynandı. Kayseri'yi grup maçlarında Kayseri Voleybol Kulübü temsil etti. Tüm branşlarda şampiyon olan Kayseri Voleybol, grup müsabakalarında da farkını ortaya koydu. Kayseri Voleybol Kulübü, grup maçında Nevşehir Belediye ile karşı karşıya geldi ve sahadan 3-0 galip ayrıldı. Antrenör Seher Şahin gözetiminde finallerde yer alacak olan ekipte, grup müsabakalarının ardından büyük sevinç yaşandı.

Türkiye Finalleri'nin tarihi ve nerede oynanacağı ise önümüzdeki günlerde açıklanacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

voleybol Türkiye Kayseri Spor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title