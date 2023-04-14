Kayseri VoleybolKulübü Türkiye Finallerinde

Kayseri'de oynanan Voleybol Midi Kızlar Voleybol Grup müsabakalarının ardından rakibini mağlup eden Kayseri Voleybol Kulübü, adını Türkiye finallerine yazdırdı.

Midi Kızlar Voleybol Grup müsabakaları Gevher Nesibe Spor Salonu'nda oynandı. Kayseri'yi grup maçlarında Kayseri Voleybol Kulübü temsil etti. Tüm branşlarda şampiyon olan Kayseri Voleybol, grup müsabakalarında da farkını ortaya koydu. Kayseri Voleybol Kulübü, grup maçında Nevşehir Belediye ile karşı karşıya geldi ve sahadan 3-0 galip ayrıldı. Antrenör Seher Şahin gözetiminde finallerde yer alacak olan ekipte, grup müsabakalarının ardından büyük sevinç yaşandı.

Türkiye Finalleri'nin tarihi ve nerede oynanacağı ise önümüzdeki günlerde açıklanacak. - KAYSERİ