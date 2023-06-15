Kayseri Voleybol Takımları Çeyrek Finale Yükseldi

Anadolu Yıldızlar Ligi'nde mücadele eden Kayseri voleybol takımları, grup maçlarının ardından adını çeyrek finale yazdırdı. Osman Bayraktar sezonu ANALİG Voleybol grup müsabakalarının ikinci gününü galip tamamlayan kız ve erkek takımları, çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

Anadolu Yıldızlar Ligi'nde mücadele eden Kayseri voleybol takımları, grup maçlarının ardından adını çeyrek finale yazdırdı.

Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol grup müsabakaları, Nevşehir'de gerçekleştiriliyor. Müsabakalarda KTayseri takımları da yer alıyor. Osman Bayraktar sezonu ANALİG Voleybol grup müsabakalarının ikinci gününü galip tamamlayan kız ve erkek takımları, çeyrek finale yükselmeyi garantiledi. İkinci gün maçları, "Kız Takımı Kayseri 3-0 Kırşehir, Erkek Takımı Kayseri 3-0 Nevşehir" olarak sonuçlandı.

Grup maçlarının son gününde kız takımı Niğde ile Erkek takımı ise Kırşehir takımı ile karşılaştı. - KAYSERİ