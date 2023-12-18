Türkiye Voleybol Kadınlar 2. Lig 13. Grup'ta mücadele eden Kayseri Voleybol Kulübü, Tarsus Amerikan Koleji'ni 3-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

Kayseri Voleybol Kulübü Tarsus Amerikan Koleji'ni mağlup etti

Türkiye Voleybol Kadınlar 2. Lig 13. Grup'ta mücadele eden Kayseri Voleybol Kulübü, 11. hafta karşılaşmasında Tarsus Amerikan Koleji'ni 3-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

Voleybol Kadınlar 2. Lig 13. Grup'ta 11. hafta heyecanı geride kaldı. Kayseri temsilcisi Kayseri Voleybol, 11. haftada Tarsus Amerikan Koleji'ne konuk oldu. Mersin-Mersinli Ahmet Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Kayseri Voleybol Kulübü, mücadeleden 3-0 galip ayrılan taraf oldu. Mücadelenin set sonuçları şu şekilde

2. Lig Kadınlar 13. Grup 12. hafta karşılaşmasında Kayseri Voleybol Kulübü, Adana Voleybol'u konuk edecek. Tarsus Amerikan Koleji ise Seyhan Belediye'ye konuk olacak. - KAYSERİ