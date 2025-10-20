Haberler

Kayseri Voleybol Kulübü, Gaziantep'te Set Vermeden Galip Geldi

Türkiye Kadınlar 2. Voleybol Ligi 15. Grup'ta mücadele eden Kayseri Voleybol Kulübü, Gaziantep deplasmanında Antepia Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup ederek zirve yolundaki iddiasını sürdürdü. Genç oyunculardan oluşan KVK, sergilediği disiplinli oyun ile dikkat çekti.

Türkiye Kadınlar 2. Voleybol Ligi 15. Grup ekiplerinden Kayseri Voleybol Kulübü (KVK), ligin 4. haftasında Gaziantep deplasmanında karşılaştığı Antepia Spor Kulübü'nü mağlup etti.

Gaziantep Üniversitesi Yurt Spor Salonu'nda oynanan maçta rakibine set vermeyen Kayseri ekibi, aldığı galibiyet ile zirve yürüyüşünü sürdürdü. Ligin en genç takımlarından biri olan KVK, ortalama yaşının sadece 16 olmasına rağmen sahada olgun ve disiplinli bir oyun sergiledi. Her seti domine eden Kayseri Voleybol Kulübü teknik becerisi ve takım ruhu ile rakibine set vermeden 3-0 ile galip ayrıldı. Bu başarı, kulübün altyapıdan yetişen genç sporcularının potansiyelini ve emeklerinin karşılığını göstermesi açısından büyük öne taşıyor.

Ligin 5. haftasını maç yapmadan geçecek olan Kayseri Voleybol Kulübü, vereceği bu arada ligin 6. haftasında kendi evinde ağırlayacağı grup lideri Zeugma Voleybol karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
