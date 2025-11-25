Haberler

Kayseri Ülküspor, Güneşspor'a 3-1 Yenildi

Kayseri Ülküspor, Güneşspor'a 3-1 Yenildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi veren Kayseri Ülküspor, ligin 10. haftasında Güneşspor'a 3-1 mağlup oldu. Maçta goller Eren Erdal Tarcan, Fatih Demircan ve Arif Can Saraçlı'dan gelirken, Ülküspor'un tek golü Ramazan Durdu'nun penaltısıyla geldi.

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi veren Kayseri Ülküspor; ligin 10. haftasında Güneşspor'a 3-1 mağlup oldu.

Stat: Erkilet Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Muhammed Emin Vural, Mustafa Emin Erkul, Emrullah Koçyiğit

K. Ülküspor: Aytaş Aydoğdu, Enes Kaya, Karahan Karahan, (Mehmet Kıraç dk.46), Abdullah Budak, Abdülsamet Bozüslü, Muhammed Tolga Şahin, Ramazan Durdu, Mehmet Tek, (Arafat Kılınç dk.80), Murat Kıraç, Ali Efe Odadır, (Bayram Çiçek dk.46), Hanifi Can Söğüt

Güneşspor: Ahmet Çelik, Batuhan Gümüş, (Orkun Kuzuoğlu dk.77), Osman Rızvan, Onur Kaan Ünal, Muhammed Salih Çiftçi, (Mehmet Durdu dk.69), Arif Can Saraçlı, Eren Erdal Tarcan, Muhammed Emin Mert, (Ayhan Kırbaş dk.64), Fatih Demircan, Erdin Kaynar, (Abdulkadir Baykaldı dk.69), Ramazan Başer

Goller: Ramazan Durdu (dk.32 pen) (K. Ülküspor), Eren Erdal Tarcan (dk.5), Fatih Demircan (dk.41), Arif Can Saraçlı (dk.65) (Güneşspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde Türkiye ve Belarus arabulucu olabilir

4 yıldır süren savaşın bitirilmesi konusunda Türkiye'ye büyük görev
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de

Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de
Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü

Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü
Canlı yayında sert tartışma! Sinan Burhan sordu, Dursun Çiçek cevap veremedi

Canlı yayında "terör" tartışması! Eski CHP'li vekil sus pus oldu
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de

Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde dünya devlerini solladı

Galatasaray dünya devlerini solladı
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Mardin'de aile katliamı! Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları ölü bulundu

Aynı aileden 3 kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Yeni Zelanda'da Cook Dağı'nda 2 dağcı hayatını kaybetti

Birbirlerine bağlı 2 dağcı düşerek feci şekilde can verdi
Eski sevgili dehşeti! 'Beni tuzağa düşürdü' deyip fotoğraflarını paylaştı

Eski sevgili dehşeti! "Beni tuzağa düşürdü" deyip paylaştı
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu

ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.