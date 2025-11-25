Kayseri Ülküspor, Güneşspor'a 3-1 Yenildi
Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi veren Kayseri Ülküspor, ligin 10. haftasında Güneşspor'a 3-1 mağlup oldu. Maçta goller Eren Erdal Tarcan, Fatih Demircan ve Arif Can Saraçlı'dan gelirken, Ülküspor'un tek golü Ramazan Durdu'nun penaltısıyla geldi.
Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi veren Kayseri Ülküspor; ligin 10. haftasında Güneşspor'a 3-1 mağlup oldu.
Stat: Erkilet Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Muhammed Emin Vural, Mustafa Emin Erkul, Emrullah Koçyiğit
K. Ülküspor: Aytaş Aydoğdu, Enes Kaya, Karahan Karahan, (Mehmet Kıraç dk.46), Abdullah Budak, Abdülsamet Bozüslü, Muhammed Tolga Şahin, Ramazan Durdu, Mehmet Tek, (Arafat Kılınç dk.80), Murat Kıraç, Ali Efe Odadır, (Bayram Çiçek dk.46), Hanifi Can Söğüt
Güneşspor: Ahmet Çelik, Batuhan Gümüş, (Orkun Kuzuoğlu dk.77), Osman Rızvan, Onur Kaan Ünal, Muhammed Salih Çiftçi, (Mehmet Durdu dk.69), Arif Can Saraçlı, Eren Erdal Tarcan, Muhammed Emin Mert, (Ayhan Kırbaş dk.64), Fatih Demircan, Erdin Kaynar, (Abdulkadir Baykaldı dk.69), Ramazan Başer
Goller: Ramazan Durdu (dk.32 pen) (K. Ülküspor), Eren Erdal Tarcan (dk.5), Fatih Demircan (dk.41), Arif Can Saraçlı (dk.65) (Güneşspor) - KAYSERİ