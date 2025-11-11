Kayseri 1. Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Ülküspor; Antrenör Yusuf Yanar ile anlaştı.

Kayseri Yücel Sarıgül Birinci Amatör Küme B Grubu'nda zirve mücadelesi veren Kayseri Ülküspor'da yeni dönem. B Grubunda şampiyonluk hedefleyen Kayseri Ülküspor, son olarak Başakpınarspor'da görev yapan genç antrenör Yusuf Yanar'ı takımın başına getirdi. Antrenör Yusuf Yanar'ın yardımcılıklarını Yener Çabuker ve kulüp antrenörü Ahmet Karaca yapacak. Düzenlenen imza törenine Kayseri Ülküspor Başkanı Ercüment Eroğlu, Başkan Yardımcısı Abuşka ve antrenörler yer aldı.

Kayseri Ülküspor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Ülkücü camiasına yakışır vizyon ve hedefler doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz. Bu istikamette genç antrenörler Yusuf Yanar ve Yener Çabuker ile anlaşmış bulunmaktayız. Anlaşmanın her iki tarafa hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Camia olarak kenetlendik ve şampiyonluğa odaklanmış durumdayız" denildi. Yusuf Yanar ligin 9.haftasında Pazar günü oynanacak olan Kocasinan Yemlihaspor maçında takımın başında ilk antrenmanına çıkacak. - KAYSERİ