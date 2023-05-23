Kayseri U17 Liginde Play-Off heyecanı
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Kayseri U17 Liginde Play-Off heyecanı yarın başlıyor.
Kayseri U17 Liginde Play-Off heyecanı yarın başlıyor.
Kayseri U17 Liginde normal sezon tamamlandı. Normal sezonun ardından gözler Play-Off'a çevrildi. A Grubu'ndan Kayseri Atletikspor, Bayraktarspor, B Grubu'ndan Kocasinan Şimşekspor, Erciyesgücü FK, C Grubu'ndan Anadolu Yıldızları, Makfitspor ve D Grubu'ndan Talasgücü Belediyespor ile Erciyes Esen Makina FK takımları Play-Off'a çıkan ekipler oldular. Yarın oynanacak olan 2 müsabaka ile başlayacak olan Play-Off heyecanı Perşembe günü devam edecek. Rakiplerini saf dışı bırakan takımlar adını bir üst tura yazdıracak. Müsabakalar Çarşamba ve Perşembe günü Argıncık Stadı 1-2 Nol'u Sahalarda saat 18.00'de oynanacak.
U17 Ligi Play-Off programı ise şu şekilde;
24 Mayıs Çarşamba
Kayseri Atletikspor-Erciyes Esen Makina FK
Kocasinan Şimşekspor-Makfitspor
25 Mayıs Perşembe
Anadolu Yıldızları-Erciyesgücü FK
Talasgücü Belediyespor-Bayraktarspor - KAYSERİ