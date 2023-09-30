Kayseri U17 Futbol Ligi'ne Fatih Türk'ün ismi verildi

Kayseri U17 Futbol Ligi'ne, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Antrenör Fatih Türk'ün ismi verildi.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mutlu Önal; 2023-2024 sezonunda U17 Futbol Ligi'nin Kayseri Fatih Türk U17 Ligi olarak adlandırıldığını söyledi. Geçtiğimiz günlerde yakalandığı amansız hastalığa yenik düşen Beden Eğitimi Öğretmeni ve Antrenör Fatih Türk'ün adı yaşatılıyor. Değerli bir antrenörü kaybettiklerini ve ismini yaşatacaklarını söyleyen Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mutlu Önal; "Genç yaşta kaybettiğimiz antrenör kardeşimizin ismini yeni sezonda U17 Ligi'ne adını verdik. U17 Futbol Ligimizi 202-2024 Fatih Türk Sezonu U17 Ligi olarak isimlendirdik. Fatih Türk hocamıza bir kez daha Allah'tan rahmet kederli ailesine ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi. - KAYSERİ