Kayseri U14 Liginde heyecan başladı

Kayseri U14 Ligi A-B ve Grubu'nda 1. hafta tamamlandı.

Kayseri U14 Ligi'nde 2023-2024 sezonu başladı. Ligin 1.haftasında 3 grupta oynanan 15 maçta toplam 111 gol atıldı. U14 Liginde en farklı galibiyeti Gültepespor, Kalespor'u 13-0 yenerek elde etti. U14 Liginde 2. hafta heyecanı ile devam edecek. U14 Liginde 1.haftada alınan sonuçlar şu şekilde;

Kalespor 0-13 Güneşspor

Gençlikspor 1-6 Kılıçaslan Yıldızspor

Anayurt Finalspor 9-1 Anadolugücü

Sarız Anadoluspor 0-1 Doğa Gençlikspor

Talasgücü Belediyespor 6-1 Sungur FK

Kayseri Yolspor 1-7 Kayseri Atletikspor

İlbeyspor 0-10 Gültepespor

Başakpınarspor 8-4 Bayraktarspor

Kayseri Demirspor 0-5 Hacılar Erciyesspor

Belsinspor 5-1 Mimsinspor

Alsancakspor 1-6 Kocasinan Şimşekspor

Yeşilhisar Bld. 4-4 Akkışlaspor

Kayseri Şekerspor 6-0 Tomarza Belediyespor

Talas Anayurtspor 0-7 Erkiletspor

Develi Erciyesspor 3-1 Yerköyspor - KAYSERİ