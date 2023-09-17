Kayseri U14 Liginde heyecan başladı
Kayseri U14 Ligi A-B ve Grubu'nda 1. hafta tamamlandı.
Kayseri U14 Ligi A-B ve Grubu'nda 1. hafta tamamlandı.
Kayseri U14 Ligi'nde 2023-2024 sezonu başladı. Ligin 1.haftasında 3 grupta oynanan 15 maçta toplam 111 gol atıldı. U14 Liginde en farklı galibiyeti Gültepespor, Kalespor'u 13-0 yenerek elde etti. U14 Liginde 2. hafta heyecanı ile devam edecek. U14 Liginde 1.haftada alınan sonuçlar şu şekilde;
Kalespor 0-13 Güneşspor
Gençlikspor 1-6 Kılıçaslan Yıldızspor
Anayurt Finalspor 9-1 Anadolugücü
Sarız Anadoluspor 0-1 Doğa Gençlikspor
Talasgücü Belediyespor 6-1 Sungur FK
Kayseri Yolspor 1-7 Kayseri Atletikspor
İlbeyspor 0-10 Gültepespor
Başakpınarspor 8-4 Bayraktarspor
Kayseri Demirspor 0-5 Hacılar Erciyesspor
Belsinspor 5-1 Mimsinspor
Alsancakspor 1-6 Kocasinan Şimşekspor
Yeşilhisar Bld. 4-4 Akkışlaspor
Kayseri Şekerspor 6-0 Tomarza Belediyespor
Talas Anayurtspor 0-7 Erkiletspor
Develi Erciyesspor 3-1 Yerköyspor - KAYSERİ