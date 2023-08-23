Kayseri U14 Ligi 2023-2024 sezonu fikstür çekimi yapıldı.

Kayseri U14 Ligi 2023-2024 futbol sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirildi. Kayseri Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine TFF Kayseri Bölge Müdürü ve ASKF Başkanı Mutlu Önal, Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, ASKF Üyesi Murat Akgöz, Tertip Komitesi üyesi Melih Candan, Dursun Açıkyürek ve kulüp temsilcileri katıldı. 40 takımın katılacağı U14 Ligi'nde yeni sezonda 4 grupta oynanmasına karar verildi. 4 grupta 10 takım mücadele edecek. 3 grupta oynanacak olan maçlar tek devreli lig usulüne göre oynanacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar Play-Off maçları oynayacak. Play-Off'ta finale kalan 2 takım mücadelesinde ise Kayseri Şampiyonu belli olacak. U14 Ligi 16-17 Eylül 2023 tarihlerinde başlayacak.

Çekilen fikstür çekimi sonrası gruplar ve ilk hafta maçları şu şekilde oluştu;

A grubu

Gültepespor

Amaratspor

Hacılar Erciyesspor

Belsinspor

Talas Denizspor

Kılıçaslan Yıldızspor

Yeşilspor

Erkiletspor

Bayraktarspor

Sarız Anadoluspor

1. hafta

Hacılar Erciyesspor-Amaratspor

Belsinspor-Gültepespor

Talas Denizspor-Erkiletspor

Kılıçaslan Yıldızspor-Belsinspor

Yeşilspor-Bayraktarspor

B grubu

Kayseri Şekerspor

Sanayi Esnafspor

Kayseri Yolspor

Argıncıkspor

Yeni Erciyesspor

Alsancakspor

Kalespor

Gençlikspor

Kocasinan Şimşekspor

İlbeyspor

1. hafta

Kayseri Yolspor-Sanayi Esnafspor

Argıncıkspor-Kayseri Şekerspor

Yeni Erciyesspor-Kocasinan Şimşekspor

Alsancakspor-Belsinspor

Kalespor-İlbeyspor

C grubu

Talasgücü Belediyespor

Yerköyspor

Develispor

Develi Erciyesspor

Döğerspor

Yeşilhisar Belediyespor

Güneşspor

Tomarza Belediyespor

Anayurt Finalspor

Anadolugücü

1. hafta

Develispor-Yerköyspor

Develi Erciyesspor-Talasgücü Belediyespor

Döğerspor-Anayurt Finalspor

Yeşilhisar Belediyespor-Tomarza Belediyespor

Güneşspor-Anadolugücü

D grubu

Kayseri Atletikspor

Kayseri Demirspor

Başakpınarspor

Kocasinan Yemlihaspor

Kocasinan Belediyespor

Cuma Uluçayspor

Sarızspor

Sungur FK

Doğa Gençlikspor

Kayseri İdman Yurdu

1. hafta

Başakpınarspor-Kayseri Demirspor

Kocasinan Yemlihaspor-Kayseri Atletikspor

Kocasinan Belediyespor-Doğa Gençlikspor

Cuma Uluçayspor-Sungur FK

Sarızspor-Kayseri İdman Yurdu - KAYSERİ