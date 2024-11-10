Kayseri U-18 Kızlar Basketbol Ligi Tamamlandı: Melikgazi Şampiyon

Kayseri U-18 Kızlar Basketbol Ligi tamamlandı. Oynanan maçlar sonunda şampiyon olan Melikgazi Kayseri Basketbol, Kayseri'yi Bölge Şampiyonası'nda temsi etme hakkı elde etti.

Kayseri U-18 Kızlar Basketbol Ligi, son hafta oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı. Çift devreli lig usulüne göre oynanan karşılaşmalar 5Ekim'de başlamıştı.Oynanan maçlar sonunda şampiyonluğu Melikgazi Kayseri Basketbol takımı kazandı. Ligde Kayseri Spor A.Ş. ikinci, Kolejspor üçüncü ve Hasketbol SK ise dördüncü oldu. Şampiyonluğu elde eden Melikgazi Kayseri Basketbol, bu başarısı ile BasketbolBölge Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazandı.

Melikgazi Kayseri Basketbol, bu şampiyonada başarılı olursa Anadolu Şampiyonası'na ardından ise Türkiye finallerine katılacak. - KAYSERİ