Üye Girişi
Haberler

Kayseri U-18 Kızlar Basketbol Ligi Tamamlandı: Melikgazi Şampiyon

Kayseri U-18 Kızlar Basketbol Ligi Tamamlandı: Melikgazi Şampiyon
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri U-18 Kızlar Basketbol Ligi'nde Melikgazi Kayseri Basketbol takımı şampiyon oldu. Bu başarı ile bölge şampiyonasında mücadele etme hakkı kazandılar. Kayseri Spor A.Ş. ikinci, Kolejspor üçüncü, Hasketbol SK dördüncü oldu.

Kayseri U-18 Kızlar Basketbol Ligi tamamlandı. Oynanan maçlar sonunda şampiyon olan Melikgazi Kayseri Basketbol, Kayseri'yi Bölge Şampiyonası'nda temsi etme hakkı elde etti.

Kayseri U-18 Kızlar Basketbol Ligi, son hafta oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı. Çift devreli lig usulüne göre oynanan karşılaşmalar 5Ekim'de başlamıştı.Oynanan maçlar sonunda şampiyonluğu Melikgazi Kayseri Basketbol takımı kazandı. Ligde Kayseri Spor A.Ş. ikinci, Kolejspor üçüncü ve Hasketbol SK ise dördüncü oldu. Şampiyonluğu elde eden Melikgazi Kayseri Basketbol, bu başarısı ile BasketbolBölge Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazandı.

Melikgazi Kayseri Basketbol, bu şampiyonada başarılı olursa Anadolu Şampiyonası'na ardından ise Türkiye finallerine katılacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel deftere düştüğü mesaj

 Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Saat 9'u 5 geçe hayat durdu

 Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi

Esenyurt kayyumu Can Aksoy'a 10 Kasım töreninde büyük şok
Gelibolu Belediyesi'nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı

Belediyenin dört bir yana astığı Atatürk pankartı ilçeyi karıştırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Akhisar, Turgutlu, Yunusemre elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye, Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 10-11 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Selçuklu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Karabağlar, Bornova, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Real Madrid Osasuna maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Osasuna geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları ve sözleri Taksim metro intihar girişimi SON DAKİKA! 10 Kasım saat 9.05'te niye siren çalıyor? Brighton Manchester City maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Brighton Manchester City maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 11 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Oğlak, Balık, Yengeç burcu yorumu! 11 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Adana ASKİ su kesintisi! 10-11 Kasım Yüreğir, Çukurova, Seyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.