Kayseri U-18 Futbol Ligi'nde İkinci Hafta Gol Yağmuru
Kayseri U-18 Futbol Ligi'nin ikinci haftasında oynanan 13 maçta tam 72 gol atıldı. Anadolu Yıldızları ve Gültepespor haftanın en farklı galibiyetlerini elde etti.
Kayseri U-18 Futbol Ligi'nin ikinci haftası gol yağmuruna sahne oldu. Üç grupta oynanan 13 maçta tam 72 gol atıldı.
Bu sezon üç ayrı grupta 29 takımın mücadele ettiği U-18 Ligi'nde ikinci hafta maçları tamamlandı. Oynanan 13 karşılaşmada takımlar tam 72 kez gol sevinci yaşadı. Haftanın en farklı galibiyetlerini Pınarbaşı Belediyespor'u 8-1 mağlup eden Anadolu Yıldızları ile Kalespor'u 7-0 yenen Gültepespor elde etti. Haftanın en az gol sesi çıkan maçı ise 2-0'lık sonuç ile tamamlanan İlbeyspor-Esen Metal karşılaşması oldu. Öte yandan, ligde üçüncü hafta programı açıklandı. Ligin üçüncü haftasında 8 ayrı sahada toplam 15 karşılaşma oynanacak. Ligin 2. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Anadolu Yıldızları-Pınarbaşı Belediye: 8-1
Kafkasspor-Erciyesgücü: 1-6
İlbeyspor-Esen Metal: 2-0
Gaziosmanpaşa-Kocasinan Gençlik: 4-0
Talas Denizspor-Alsancakspor: 1-6
Talas Anayurt-Gençlikspor: 7-1
Gültepespor-Kalespor: 7-0
Yahyalı Gençlerbirliği-Döğerspor: 3-2
Kayseri İdman Yurdu-Argıncıkspor: 0-6
Sungurspor-Belsinspor: 3-0
Amaratspor-Akkışlaspor: 0-4
Develi Erciyes-Sarız Anadoluspor: 4-0
Göktürkspor-Yeşilhisar Belediye: 3-3 - KAYSERİ