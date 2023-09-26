Kayseri U-18 Futbol Ligi'nde İkinci Hafta Gol Yağmuru

Kayseri U-18 Futbol Ligi'nin ikinci haftası gol yağmuruna sahne oldu. Üç grupta oynanan 13 maçta tam 72 gol atıldı.

Bu sezon üç ayrı grupta 29 takımın mücadele ettiği U-18 Ligi'nde ikinci hafta maçları tamamlandı. Oynanan 13 karşılaşmada takımlar tam 72 kez gol sevinci yaşadı. Haftanın en farklı galibiyetlerini Pınarbaşı Belediyespor'u 8-1 mağlup eden Anadolu Yıldızları ile Kalespor'u 7-0 yenen Gültepespor elde etti. Haftanın en az gol sesi çıkan maçı ise 2-0'lık sonuç ile tamamlanan İlbeyspor-Esen Metal karşılaşması oldu. Öte yandan, ligde üçüncü hafta programı açıklandı. Ligin üçüncü haftasında 8 ayrı sahada toplam 15 karşılaşma oynanacak. Ligin 2. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Anadolu Yıldızları-Pınarbaşı Belediye: 8-1

Kafkasspor-Erciyesgücü: 1-6

İlbeyspor-Esen Metal: 2-0

Gaziosmanpaşa-Kocasinan Gençlik: 4-0

Talas Denizspor-Alsancakspor: 1-6

Talas Anayurt-Gençlikspor: 7-1

Gültepespor-Kalespor: 7-0

Yahyalı Gençlerbirliği-Döğerspor: 3-2

Kayseri İdman Yurdu-Argıncıkspor: 0-6

Sungurspor-Belsinspor: 3-0

Amaratspor-Akkışlaspor: 0-4

Develi Erciyes-Sarız Anadoluspor: 4-0

Göktürkspor-Yeşilhisar Belediye: 3-3 - KAYSERİ