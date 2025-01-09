Kayseri U-17 ve U-15 Futbol Ligleri Fikstür Çekimi Yarın Yapılacak

Kayseri U-17 ve U-15 Futbol liglerinin fikstür çekimi yarın yapılacak. Lige katılmak isteyen takımlar bugün mesai saati bitimine kadar başvuru yapabilecek.

Kayseri Futbol İl Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada U-17 ve U-15 Futbol liglerinin fikstür çekimi yarın gerçekleştirilecek. Fikstür, Sümer Amatör Evi'nde saat 18.30'da çekilecek. Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel yaptığı açıklamada belirtilen liglere katılmak isteyen takımların bugün mesai saati bitimine kadar başvuru yapabileceklerini dile getirdi.

Yücel, yaptığı açıklamada fikstür çekiminin Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirileceğini belirtirken, "2024-2025 futbol sezonu U-17 ve U-15 takımlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Bu liglere katılımın belli olmasından sonra statü netlik kazanacak. Kaç grupta oynanacağını gelen başvurulara göre belirleyeceğiz" dedi. - KAYSERİ