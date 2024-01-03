Kayseri U-17 Futbol Ligi'nin Fikstür Çekimi Tarihi Belli Oldu

Kayseri U-17 Futbol Ligi'nin fikstür çekimi 8 Ocak Pazartesi günü saat 18.30'da gerçekleştirilecek.

Kayseri AmatörSpor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından yapılan açıklamada, fikstür tarihinin belirlendiği ifade edilirken, lige katılım sağlayacak olan takımların 8 Ocak Pazartesi günü saat 18.00'e kadar katılım bildirisini yapması istendi.

Yapılacak başvurulara göre grup sayısı ve statü netlik kazanacak. Fikstür çekimi ise aynı gün saat 18.30'da Sümer AmatörEvi'nde yetkililer ve kulüp temsilcilerinin katılımı ile yapılacak. - KAYSERİ