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Kayseri U-17 Futbol Ligi'nin Fikstür Çekimi Tarihi Belli Oldu

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Kayseri AmatörSpor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından düzenlenecek olan Kayseri U-17 Futbol Ligi'nin fikstür çekimi, 8 Ocak Pazartesi günü saat 18.30'da gerçekleştirilecek. Takımların katılım bildirisi ise 8 Ocak Pazartesi günü saat 18.00'e kadar yapılması istendi.

Kayseri U-17 Futbol Ligi'nin fikstür çekimi 8 Ocak Pazartesi günü saat 18.30'da gerçekleştirilecek.

Kayseri AmatörSpor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından yapılan açıklamada, fikstür tarihinin belirlendiği ifade edilirken, lige katılım sağlayacak olan takımların 8 Ocak Pazartesi günü saat 18.00'e kadar katılım bildirisini yapması istendi.

Yapılacak başvurulara göre grup sayısı ve statü netlik kazanacak. Fikstür çekimi ise aynı gün saat 18.30'da Sümer AmatörEvi'nde yetkililer ve kulüp temsilcilerinin katılımı ile yapılacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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