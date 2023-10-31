Kayseri U-16 Futbol Ligi Fikstür Çekimi Yapıldı
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Kayseri U-16 Futbol Ligi'nin fikstür çekimi Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirildi. Bu sezon 33 takımın katılımıyla oynanacak olan ligde gruplar ve ilk hafta maç programı belirlendi.
Kayseri U-16 Futbol Ligi'nin fikstür çekimi SümerAmatör Evi'nde kulüp temsilcileri ve Futbol İltertipKomitesinin katılımı ile yapıldı.
Bu sezon U-16 Ligi, 3 ayrı grupta 33 takımın katılımı ile oynanacak. Tek devreli lig usulüne göre 3 ayrı grupta oynanacak maçlar sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan 6 takım yarı finalde çapraz eşleşme usulüne göre karşılaşacak. Maçlarını kazanan 3 takım tek devre lig usulüne göre final maçlarını oynayacak. Bu grupta en fazla puanı kazanan iki takımKayseri'yi U-16 Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazanacak. Bu sezon ligde 2008 ve 2009 doğumlu sporcular forma giyecek. Yapılan fikstür çekimi sonrasında gruplar ve ilk hafta maç programı ise şu şekilde oluştu:
A Grubu
Cuma Uluçayspor
Kayseri Atletikspor
Sungur FK
Kayseri İdman Yurdu
Güneşspor
Yahyalıspor
Kalespor
Amaratspor
Akkışla Gençlik
Doğa Gençlik
Argıncıkspor
1. Hafta Maçları
Atletikspor-Cuma Uluçay
Sungur FK-Argıncıkspor
Kayseri İ.Yurdu-Doğa Gençlik
Güneyspor-Akkışla Gençlik
Yahyalıspor-Amaratspor
Kalespor-BAY
B Grubu
Hacılar Erciyesspor
Gültepespor
Turanspor
Erciyesgücü
Erkiletspor
Pınarbaşı Gençlerbirliği
Kocasinan Gençlik
Alsancakspor
Talasgücü Belediye
Anadolu Yıldızları
Anayurt Fenalspor
1. Hafta Maçları
Gültepespor-HacılarErciyes
Turanspor-Anayurt Final
Erciyesgücü-Anadolu Yıldızları
Erkiletspor-Talasgücü Belediye
P.Gençlerbirliği-Alsancakspor
Kocasinan Gençlik-BAY
C Grubu
Demirspor
Kılıçaslan Yıldız
İlbeyspor
Anadolugücü
Şekerspor
Tomarza Belediye
Kocasinan Şimşek
Bayraktarspor
Sarız Anadolu
Yolspor
Develispor
1. Hafta Maçları
Kılıçaslan Yıldız-Demirspor
İlbeysporDemirspor
Anadolugücü-Yolspor
Şekerspor-Sarız Anadolu
Tomarza Belediye-Bayraktarspor
Kocasinan şimşek-BAY - KAYSERİ