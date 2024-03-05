Kayseri U-15 Futbol Ligi'nde İlk Hafta Tamamlandı

Kayseri U-15 Futbol Ligi'nde ilk hafta tamamlandı.Ligin ilk haftasında 4 ayrı grupta oynanan 16 karşılaşmada 65 gol atıldı.

Bu sezon gruplarında ilk iki sırayı alan takımlarPlay-Off mücadelesi vereceği Kayseri U-15 Ligi'nde ilk hafta maçları oynandı. Dört ayrı grupta oynanan toplam 16 maçta 65 gol atılırken, haftanın en farklı skorunu rakibi Başakpınarspor'u 11-0 mağlup eden Doğa Gençlikspor elde etti. Gruplarında ilk haftayı BAY geçen Anayurt Final, Gültepespor, Kocasinan Şimşekspor ve Erkiletspor takımları ligde ilk maçlarını bu hafta sonu oynayacak. İlk hafta maçları sonunda A Grubu'nda Doğa Gençlikspor, B Grubu'nda Güneşspor, C Grubu'nda Kayseri Atletikspor ve D Grubu'nda ise Alsancakspor takımları liderlik koltuğuna oturdu.

Golsüz maçın oynanmadığı U-15 Ligi'nde ikinci hafta maçları bu hafta sonu oynanacak. - KAYSERİ