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Kayseri U-15 Futbol Ligi 2 Mart'ta başlıyor

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Bu sezon 4 ayrı grupta 36 takımın mücadele edeceği Kayseri U-15 Futbol Ligi, 2 Mart Cumartesi günü oynanacak maçlar ile başlayacak. Fikstür çekimi geçtiğimiz hafta yapılan ligin ilk hafta maç programı belli oldu. Grupların 9 takımdan oluştuğu ligde ilk haftayı 4 takım BAY geçecek.

Bu sezon 4 ayrı grupta 36 takımın mücadele edeceği Kayseri U-15 Futbol Ligi, 2 Mart Cumartesi günü oynanacak maçlar ile başlayacak.

Fikstür çekimi geçtiğimiz hafta yapılanKayseri U-15 Futbol Ligi'nin ilk hafta maç programı belli oldu.Kayseri Futbol İlTemsilciliği maçların 2 Mart Cumartesi günü başlayacağını duyurarak ilk hafta programını açıkladı.Bu sezon 4 farklı grupta 36 takımın Play-Off mücadelesi vereceği ligin ilk haftasında 3 farklı sahada 16 maç oynanacak.

Grupların 9 takımdan oluştuğu ligde ilk haftayı Anayurt Final, Gültepespor, Kocasinan Şimşekspor ve Erkiletspor takımları BAY geçecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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