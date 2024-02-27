Kayseri U-15 Futbol Ligi 2 Mart'ta başlıyor
Bu sezon 4 ayrı grupta 36 takımın mücadele edeceği Kayseri U-15 Futbol Ligi, 2 Mart Cumartesi günü oynanacak maçlar ile başlayacak. Fikstür çekimi geçtiğimiz hafta yapılan ligin ilk hafta maç programı belli oldu. Grupların 9 takımdan oluştuğu ligde ilk haftayı 4 takım BAY geçecek.
Bu sezon 4 ayrı grupta 36 takımın mücadele edeceği Kayseri U-15 Futbol Ligi, 2 Mart Cumartesi günü oynanacak maçlar ile başlayacak.
Fikstür çekimi geçtiğimiz hafta yapılanKayseri U-15 Futbol Ligi'nin ilk hafta maç programı belli oldu.Kayseri Futbol İlTemsilciliği maçların 2 Mart Cumartesi günü başlayacağını duyurarak ilk hafta programını açıkladı.Bu sezon 4 farklı grupta 36 takımın Play-Off mücadelesi vereceği ligin ilk haftasında 3 farklı sahada 16 maç oynanacak.
Grupların 9 takımdan oluştuğu ligde ilk haftayı Anayurt Final, Gültepespor, Kocasinan Şimşekspor ve Erkiletspor takımları BAY geçecek. - KAYSERİ