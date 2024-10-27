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Kayseri U-14 ve U-18 Futbol Ligi'nde 29 Ekim Maç Programı

Kayseri U-14 ve U-18 Futbol Ligi'nde 29 Ekim Maç Programı
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Kayseri Futbol İl Temsilciliği, 29 Ekim Salı günü resmi tatilde U-14 ve U-18 liglerinde maçlar düzenleyecek. Bu iki ligde toplam 19 maç oynanacak ve haftanın yoğunluğunu azaltmayı hedefleniyor.

Kayseri U-14 ve U-18 Futbol Ligi'nde takımlar 29 Ekim mesaisi yapacak. Kayseri Futbol İl Temsilciliği, 29 Ekim Salı gününün resmi tatil olmasından faydalanarak, 2 ligde maç oynatma kararı aldı.

Bu sezon büyük bir çekişmeye sahne olan Mustafa Korkmaz U-18 Ligi ve Necati Karadağ U-14 Ligi'nde takımlar 29 Ekim Salı günü 8. hafta maçlarını oynamak için sahaya çıkacak. Futbol İl Temsilciliği, resmi tatilden yararlanarak, bu iki ligde maç oynatıp hafta sonu yaşanan maç yoğunluğunu biraz da olsa azaltmayı amaçlıyor. U-18Ligi'nde 11, U-14 Ligi'nde ise 8 maçın oynanacağı 8 hafta maçlarının programı şöyle:

"U-18 LİGİ

29 Ekim Salı Argıncık 1Nolu Saha

13.00 Talas Anayurtspor-Belsinspor

15.00 Kayseri İ. Yurdu-KılıçaslanYıldız

29 Ekim Salı Argıncık 2Nolu Saha

13.00 Başakpınarspor-Buğdaylıspor

15.00 Kafkasspor-Bayraktarspor

29 EkimSalı Vali Muammer Güler Stadı

14.00 Döğerspor-Talas İdman Yurdu

29 EkimSalı SümerStadı

12.30 Sungur FK-Palasspor

29 EkimSalı Erkilet 1 Nolu Saha

11.00 İsmail Okumuşspor-TalasDenizspor

13.30 Kocasinan Gençlik-İlbeyspor

15.00 K.Ülküspor-Cuma Uluçayspor

29 EkimSalı Erkilet 2 Nolu Saha

13.00 Anadolugücü-Kalespor

15.00 Kayseri Yolspor-Turanspor

U-14 LİGİ

29 Ekim Salı Argıncık 1Nolu Saha

10.00 Talas İdman Yurdu-İlbeyspor

11.30 Demirspor-Kocasinan Yemliha

29 Ekim Salı Argıncık 2Nolu Saha

10.00 Hunatspor-Talas Anayurtspor

11.30 Güneşspor-Ömürspor

29 EkimSalı Vali Muammer Güler Stadı

10.00 Cuma Uluçayspor-Mimsinspor

11.30 Kayseri Yolspor-Kayseri İdmangücü

13.00 Kocasinan Şimşek-Doğa Gençlik

29 EkimSalı SümerStadı

11.00 Sungur FK-Kayseri Şekerspor." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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