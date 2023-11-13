Kayseri U-14 Futbol Ligi'nde Play-Off Heyecanı

Bu sezon ayrı grupta toplam 31 takımın mücadele ettiği Kayseri U-14 Futbol Ligi hafta sonu oynanan maçlar ile sona erdi. Gruplarında ilk iki sırayı alan 6 takım Play-Off oynama hakkı elde etti.

Bu sezon ayrı grupta toplam 31 takımın mücadele ettiği Kayseri U-14 Futbol Ligi hafta sonu oynanan maçlar ile sona erdi. Gruplarında ilk iki sırayı alan 6 takım Play-Off oynama hakkı elde etti.

Tek devreli lig usulüne göre oynanan müsabakalar sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan 6 takım Play-Off oynama hakkı kazandı. Sona eren maçlar sonunda A Grubu'nda Talasgücü Belediyespor ile Sungur FK, B Grubu'nda Kayseri Atlektikspor ile Hacılar Erciyesspor, C Grubu'nda ise Kocasinan Şimşekspor ile Erkiletspor takımları Play-Off biletini alan takımlar oldu. Altı takım arasında oynanacak olan Play-Off maçları sonunda ilk iki sırayı alan takımlar Kayseri'yi U-14 Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecek.

Play-Off maç takvimi ve başlangıcı Futbol İl Temsilciliği tarafından ilerleyen günlerde belirlenecek. - KAYSERİ