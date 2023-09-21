Kayseri U-14 Erkekler Basketbol Ligi fikstürü çekildi. Bu sezon 9 takımın mücadele edeceği lig 24 Eylül Pazar günü başlayacak.

Kayseri U-14 Erkekler Basketbol Ligi Fikstürü belli oldu. Basketbol İl Temsilciliği fikstürü belirledikten sonra maçların başlama tarihini 24 Eylül olarak açıkladı. Ligde bu sezon Erciyes Koleji, Fentek Gençlik, Hasketbol SK, Kayseri Anka, Kayseri BehçeşihirKoleji (A), Kayseri BehçeşihirKoleji (B), Kayseri Gelişim, Kolejspor, Spor A.Ş, Kayseri TED Koleji ve Volkan Aksoy Spor Kulübü takımları mücadele edecek. Tek grupta tek devre lig usulüne göre oynanacak olan karşılaşmalar sonunda ilk 4 sırayı alan takımlar Play-Off oynama hakkı elde edecek. Ligde ilk hafta maç programı şöyle:

24 Eylül Pazar:

16.00 Fentek Gençlik-Erciyes Koleji

17.30 Kayseri TED Koleji-Hasketbol

27 Eylül Çarşamba

18.00 BahçeşehirKoleji-Spor A.Ş

19.30 Kayseri ANKA-Volkan Aksoy SK - KAYSERİ