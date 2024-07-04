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Kayseri U-13 Ligi'nde finale kalan takımlar belli oldu

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2023-2024 sezonu Kayseri U-13 Ligi'nde finale kalan takımlar belli oldu. Yarı final maçlarında rakiplerini geçen Kayserispor ile Kocasinan Şimşekspor takımları final maçında karşı karşıya gelecek.

2023-2024 sezonu Kayseri U-13 Ligi'nde finale kalan takımlar belli oldu. Yarı final maçlarında rakiplerini geçen Kayserispor ile Kocasinan Şimşekspor takımları final maçında karşı karşıya gelecek.

Kayseri Fehmi Kuş U-13 Ligi'nde mücadele eden ve gruplarından çıkan Kayserispor ile Kocasinan Şimşekspor takımları finale kaldı. Kayserispor yarı final maçında Zeki Akparlarspor'u 7-1 ile geçerken, Kocasinan Şimşekspor ise Kayseri Şekerspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Finale kalan Kayserispor ile Kocasinan Şimşekspor 06 Temmuz Cumartesi günü saat 17.00'de Argıncık Stadı 1 Nolu Sahada karşı karşıya gelecek.

Kazanan takım Kayseri U13 Ligi şampiyon olarak tamamlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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