Kayseri TOHM Sporcuları Türkiye Rekoru Kırdı
Türkiye Kısa Kulvar Şampiyonası'nda yarışan Kayseri TOHM sporcuları, 4x200 metre serbest bayrak yarışında yüzdükleri 7:15.42 dereceleri ile Türkiye rekoru kırdılar.
Türkiye Kısa Kulvar Şampiyonası'nda yarışan Kayseri TOHM sporcuları, 4x200 metre serbest bayrak yarışında yüzdükleri 7: 15.42 dereceleri ile Türkiye rekoru kırdılar.
Türkiye Kısa Kulvar Şampiyonası'nda yarışanKayserili yüzücüler, elde ettikleri başarı ile dikkat çekti. Kayseri TOHM Yüzme sporcuları Ahmet Burak Işık ve Muhammed Yusuf Özden, Türkiye Kısa Kulvar şampiyonasında 4x200m serbest bayrak yarışında yüzdükleri 7: 15.42 dereceleriyle 17/18 yaş yeni Türkiye rekorunun sahipleri oldu. - KAYSERİ