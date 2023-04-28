Kayseri takımları Türkiye Şampiyonası'na galibiyetle başladı

16 Türkiye Futbol Şampiyonası Grup maçlarına katılan iki Kayseri takımı Medipax Kayseri Atletikspor ile Gültepespor, grup merkezlerinde ilk maçlarını kazanarak şampiyonaya üç puanla başladı.

U-16 Türkiye Futbol Şampiyonası Grup maçlarına katılan iki Kayseri takımı Medipax Kayseri Atletikspor ile Gültepespor, grup merkezlerinde ilk maçlarını kazanarak şampiyonaya üç puanla başladı.

Kırşehir Grubu'nda mücadele eden Medipax Kayseri Atletikspor ilk maçını Yozgat Temsilcisi Bozokspor ile oynadı.Sahada üstün bir futbol ortaya koyan Kayseri ekibi rakibini 3-2 mağlup ederek iyi bir başlangıç yaptı. Grup maçlarına Nevşehir'de başlayan Gültepespor ise Niğde Gençlikspor maçı ile başladı. Rakibi önünde sahadan 1-0 galip ayrılan Gültepespor sahadan üç puan ile ayrıldı.

Medipax Kayseri Atletik Spor, gruptaki ikinci maçını yarın saat 16.00'da Ahi Evran Stadı'nda Ankara Sincangücü ile oynayacak. Gültepespor ise ikinci maçını yine yarın Nevşehir'de Akdeniz Üniversitesi ile oynayacak. - KAYSERİ