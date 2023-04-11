Kayseri Süper Amatör Kümede Play-Off heyecanı başlıyor

Kayseri Süper Amatör Küme'de Play-Off heyecanı bugün oynanacak olan tek karşılaşma ile başlayacak.

Kayseri Süper Amatör Küme'de Play-Off heyecanı bugün oynanacak olan tek karşılaşma ile başlayacak.

Kayseri Süper Amatör Küme'de normal sezonun ardından Play-Off heyecanı bugün başlıyor. Play-Off ilk maçında bugün Kayseri Atletikspor ile Kayseri Şekerspor karşı karşıya gelecek. Bugün Argıncık Stadı 2 Nolu Sahada oynanacak olan zorlu doksan dakika saat 21.00'de başlayacak. Her iki takımda hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Kayserili futbol severlerin Play-Off maçlarına yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Kayseri Atletikspor ile Kayseri Şekerspor maçını kazanan adını finale yazdıracak.

Play-Off ikinci maçı ise yarın Erciyes Esen Makine FK ile Kocasinan Şimşekspor Argıncık Stadı 2 Nolu Sahada saat 21.00'de karşı karşıya gelecekler. - KAYSERİ