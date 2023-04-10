Kayseri Süper Amatör Küme Play-Out: Başakpınarspor: 1 Özvatan Gençlikspor: 0
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Kayseri Süper Amatör Küme Play-Out karşılaşmasında Başakpınarspor rakibi Özvatan Gençlikspor'u 1-0 yenerek ligde kalan ekip oldu.
Kayseri Süper Amatör Küme Play-Out karşılaşmasında Başakpınarspor rakibi Özvatan Gençlikspor'u 1-0 yenerek ligde kalan ekip oldu. Özvatan Gençlikspor ise Süper Amatör Küme'ye veda eden son takım oldu.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Cem Eray Eşmekaya xx, İbrahim Çolak xx, Kadir Çelikbaş x
Başakpınarspor: Onur Karaaslan xxx, Murat Altuner xx, Celal Demir xx, Burak İndap xx,
M. Özçiftçi xx, Ömer Faruk xxx, Mikail Canpolat xx, (Tugay Taşoluk xx Dk. 65), Aydemir Yavuz xx, (M. Şahin Dinç x Dk.70), Emre Zeren xx, (Mustafa Kavdır x Dk. 70), Hüseyin Saltık xxx, (Emre Can x Dk. 52),Okan Özdemir xxx
Gültepespor: Osman G. Xx, Murat Akbulut x, Kemal Kargın x, Mustafa Aydın x, Mesut Can x, (Dk. 73 A. Samet x Dk. 73), Ali Buğra Gökşen xx, Yasin Burak Deniz x, Mükremin Bayrak xx, Furkan Koçak x, (Veysel x Dk. 62), Mehmet Kıraç xx Muhammed Turp xx
Goller: Hüseyin Saltık (Dk. 44) (Başakpınarspor)
Kırmızı Kartlar: Mesut Can Türkaslan (Dk. 75), Mustafa Aydın (Dk. 88) (Özvatan Gençlikspor) - KAYSERİ