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Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off Programı Belli Oldu

Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off Programı Belli Oldu
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2024-2025 sezonu Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off kuraları çekildi. İlk haftanın maçları 23 Şubat 2025 tarihindeArgıncık Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Kayseri Süper Amatör Küme 2024-2025 sezonunun ardından Play-Off programı belli oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında ilk iki sırayı alan takımların mücadele edeceği Play-Off grubu kuraları geçtiğimiz günlerde çekildi. 23 Şubat 2025 tarihinde oynayacak olan Play-Off 1.hafta maçlarının büyük heyecana sahne olması bekleniyor. İlk kez lig usulüne göre oynanacak olan Play-Off müsabakaları Argıncık Stadı'nda oynanacak. Futbolseverlerin Play-Off maçlarına yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Play-Off 1.hafta maç programı şu şekilde;

23 Şubat 2025 Pazar Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

13.00 Özvatanspor-Kocasinan Şimşekspor

15.30 Kayseri Esen Metal SK-Hacıalr Erciyesspor - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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