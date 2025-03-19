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Kayseri Süper Amatör Küme Final Maçı 23 Mart'ta

Kayseri Süper Amatör Küme Final Maçı 23 Mart'ta
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Kayseri Süper Amatör Küme şampiyonunu belirleyecek olan Esen Metalspor-Kocasinan Şimşekspor maçı 23 Mart Pazar günü saat 21:00'de Argıncık 2 Nolu Saha'da oynanacak. Kocasinan Şimşekspor, şampiyonluk için 1 puan alması yeterli.

Kayseri Süper Amatör Küme şampiyonunu belirleyecek olan Esen Metalspor- Kocasinan Şimşekspor maçının 23 Mart Pazar günü oynanacağı açıklandı.

Kayseri Süper Amatör Küme şampiyonunu belirleyecek olan Play-Off grubu final maçı Pazar günü oynanacak. 6 puanı bulunan Esen Metalspor ile 12 puanı bulunan Kocasinan Şimşekspor arasındaki müsabakanın 23 Mart Pazar günü oynanmasına karar verildi. Argıncık 2 Nolu Saha'da oynanacak maçın başlama saati ise 21: 00 olarak belirlendi.

Kocasinan Şimşekspor'un kalan 2 maçından birinde 1 puan dahi alsa şampiyon olacağı Play-Off grubundaki diğer maç Özvatanspor ile Hacılar Erciyesspor arasında oynanacak. Maç, 23 Mart Pazar günü Argıncık 1 Nolu Saha'da oynanacak. Maçın da başlama saati de 21: 00 olarak duyuruldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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