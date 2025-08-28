Kayseri Süper Amatör Küme Fikstürü 3 Eylül'de Çekilecek

Kayseri Süper Amatör Küme fikstür çekimi 03 Eylül 2025 Çarşamba günü Sümer Amatör Evi'nde saat 19.00'da gerçekleştirilecek.

2025-2026 futbol sezonu için geri sayım başlarken Kayseri Süper Amatör Küme tek grup halinde oynanacak. Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel yaptığı açıklama ile Süper Amatör Küme fikstür çekiminin 03 Eylül Çarşamba günü yapılacağını duyurdu. Yücel, yaptığı açıklamada fikstür çekiminin Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirileceğini belirtirken, "2025-2026 futbol sezonu tüm kulüplerimize hayırlı uğurlu olsun. Süper Amatör Küme'de yeni sezon fikstürünü 03 Eylül Çarşamba günü saat 19.00'da Sümer Amatör Evi'nde çekeceğiz. Tüm kulüplerimize başarılar diliyorum" dedi.

Kayseri Süper Amatör Küme'de yeni sezon 20-21 Eylül'de başlayacak. - KAYSERİ