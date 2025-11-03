Haberler

Kayseri Süper Amatör Küme'de Zirve Mücadelesi Beraberlikle Sonuçlandı

Kayseri Süper Amatör Küme'de Zirve Mücadelesi Beraberlikle Sonuçlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Süper Amatör Küme'nin 7. haftasında Argıncıkspor ile Döğerspor, golsüz berabere kaldı. Maçta her iki takım da zirve için önemli puanlar kaybetti.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de ligin 7.haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta Argıncık Spor ile Döğerspor golsüz berabere kalarak puanları paylaştılar.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Ahmet Pakırcı, Göktürk Seven, Ensar Küçük

Argıncıkspor: M.Enes Yıldız, Kaan Aşık, Yavuz Selim Kılıçaslan, Hacı Mert Cingöz, Süleyman Çetiner, Karahan Hamurcu, (Mustafa Şafak dk. 65), Yunus Emre Mert, (Arda Karakoç dk. 90), Berat Aydemir, E. Eren Çelebi, (Menduh Çökük dk. 73), Emircan Yıldırım, Tahircan Çeçen

Döğerspor: Batuhan Kaya, Yakup Can Yazgan, (Ali Avcı dk. 35), Melih Faruk Demir, Onur Han Ünal, (Erkan Kapar dk. 46), Resul Ekrem Turhan, Ayvaz Koç, Hakan Albayrak, (Mecit Kaan Ateş dk. 66), Yusuf Aydoğdu, Mehmet Ali Kılınç, (Süleyman Yasa dk. 66), Tugay Aydoğan, Samet Türk, (Oğuzhan Yalçın dk. 46)

Kırmızı kart: Yusuf Aydoğdu (dk. 90) (Döğerspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı netleşti

Memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı netleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu Ajax maçında yok

Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu Ajax maçında yok
CHP'ye geçeceği söylenen Koray Aydın kararını verdi

CHP'ye geçeceği söylenen Koray Aydın kararını verdi
Erdoğan: İslam alemi Sudan'da akan kanı durdurmalı

Erdoğan'dan iç savaşın kan gölüne çevirdiği ülke için tarihi çağrı
İbrahim Tatlıses'in miras planı iddiası ailede kriz yarattı! Oğlu Ahmet Tatlıses her şeyi açıkladı

İbrahim Tatlıses'in gizli miras planı ailede krize dönüştü
Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu Ajax maçında yok

Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu Ajax maçında yok
Cadılar bayramı partisi sonrası kabus! Fenomen isim kurşunların hedefi oldu

Cadılar Bayramı faciayla bitti! Fenomene silahlı saldırı
Skandal devam mı ediyor? Derbinin önüne geçen bahis oranı

Skandal devam mı ediyor? Derbinin önüne geçen bahis oranı
Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi

Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi
Anne, çocuklarını korumak için hastalıklı maymunu öldürdü

Anne, çocuklarını korumak için hastalıklı maymunu öldürdü
Görüntü İstanbul'dan! Bedava olduğunu duyan koşup kuyruğa girdi

Görüntü İstanbul'dan! Bedava olduğunu duyan koşup kuyruğa girdi
Derbinin tartışmalı pozisyonlarını Trio yorumladı: 2 penaltı verilmedi

Ünlü yorumcular Türkiye'nin konuştuğu pozisyonlarda hemfikir oldu
Hikmet Tuğsuz Survivor 2026'ya katılacak mı? Cevabı net oldu

Hikmet Tuğsuz Survivor kararını açıkladı
Trump canlı yayında açık açık söyledi: Maduro'nun günleri sayılı

Trump ülkenin liderini canlı yayında tehdit etti: Günlerin sayılı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.