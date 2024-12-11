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Kayseri Süper Amatör Küme'de Sezonun İlk Yarısı Tamamlandı

Kayseri Süper Amatör Küme'de Sezonun İlk Yarısı Tamamlandı
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Kayseri Süper Amatör Küme 2024-2025 sezonunda ilk yarı sona erdi. Oynanan 56 maçta toplam 253 gol atıldı. A Grubunda en çok gol atan takım Atletikspor olurken, en az golü Kayserigücü attı.

Kayseri Süper Amatör Küme'de sezonun ilk yarısı sona erdi. Oynanan 56 müsabakada 253 gol atıldı.

Kayseri Süper Amatör Küme 2024-2025 sezonunda ilk yarı sona erdi. A ve B grubunda bulunan 16 takım toplam 56 müsabakaya çıktı. Oynanan 56 maçta 253 gol atıldı. A Grubunda oynanan 28 maçta 148 gol atılırken B Grubunda oynanan 28 maçta ise 105 gol atıldı.

Oynanan 56 maçta en çok gol atan takım 35 gol ile Atletikspor olurken en az golü 3 gol ile Kayserigücü attı. 16 takım arasında en az gol yiyen takım 2 gol ile Esen Metalspor olurken en çok gol yiyen takım ise 66 gol ise Kayserigücü takım oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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