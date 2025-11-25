Kayseri Süper Amatör Küme'de Liderlik Atletikspor'a Geçti

Kayseri Süper Amatör Küme'de yeni lider Atletikspor oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 10. hafta geride kaldı. Oynanan maçlar sonrasında liderlik el değiştirdi. Haftayı galibiyetle noktalandıran Kayseri Atletikspor 25 puanla zirvenin yeni sahibi oldu. Atletikspor; ligin ilk yarısının tamamlanmasına 3 hafta kala Şekerspor'un 1 puan, Döğerspor'un da 2 puan önünde bulunuyor.

Haftayı 4-0'lık Amaratspor galibiyeti ile kapatan Kayseri Atletikspor bu hafta Argıncıkspor ile karşılaşacak. - KAYSERİ