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Kayseri Süper Amatör Küme'de İlk Yarı Tamamlandı

5 Aralık 2023 13:18 Son Güncelleme: 13:20 Abone Ol

Kayseri Süper Amatör Küme'de bu hafta oynanan 9. hafta karşılaşmaları ile ilk yarı tamamlandı. Futbol İl Temsilciliği tarafından lige 2 hafta ara verildi ve ikinci yarı 23-24 Aralık tarihlerinde başlayacak.