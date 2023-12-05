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Kayseri Süper Amatör Küme'de İlk Yarı Tamamlandı

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Kayseri Süper Amatör Küme'de bu hafta oynanan 9. hafta karşılaşmaları ile ilk yarı tamamlandı. Futbol İl Temsilciliği tarafından lige 2 hafta ara verildi ve ikinci yarı 23-24 Aralık tarihlerinde başlayacak.

Kayseri Süper Amatör Küme'de bu hafta oynanan 9. hafta karşılaşmaları ile ilk yarı tamamlandı.

8 Ekim 2023 tarihinde günü başlayan Süper Amatör Küme'de 3 Aralık Pazar günü oynanan karşılaşmaların ardından ligin ilk yarısı sona erdi. İlk yarının tamamlanmasının ardından Kayseri Futbol İl Temsilciliği tarafından lige 2 hafta ara verildi. Verilen 2 haftalık aranın ardından Süper Amatör Küme'de ligin ikinci yarısı 23-24 Aralık tarihlerinde başlayacak. Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel; "Süper Amatör Küme'de hafta sonu oynanan karşılaşmaların ardından ilk yarı tamamlandı ve aldığımız karar ile lige 2 hafta ara verdik. 2 hafta sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ligin ilk yarısında keyifli ve güzel maçlar oynandığını düşünüyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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