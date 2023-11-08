Kayseri Süper Amatör Küme'de 5. hafta tamamlandı

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu'nda oynanan maçlar sonucunda 5. hafta tamamlandı. Yahyalıspor ve Kayseri Esen Metal Spor Kulübü lider olarak haftayı tamamladı. Süper Amatör Küme'de heyecan 6. hafta maçlarıyla devam edecek.

Kayseri Süper Amatör Küme'de hafta sonu oynanan maçların ardından 5. hafta tamamlandı.

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu'nda oynanan 8 maçla 5. hafta geride kalırken, A Grubu'nda Yahyalıspor, B Grubu'nda Kayseri Esen Metal Spor Kulübü beşinci haftayı lider olarak tamamladı.4. haftada oynanan 8 maçta toplam 35 gol atıldı. Süper Amatör Küme'de Pazar günü oynanacak olan 6.hafta karşılaşmaları ile heyecan devam edecek.

Süper Amatör Küme'de 5 haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde:

Yahyalıspor 0-1 Argıncıkspor

Başakpınarspor 1-0 Erciyes Esen Makina FK

Kayseri Şekerspor 7-1 Sosun Birlikspor

Kayseri Esen Metal SK 9-0 Belsinspor

Altındağ Akkışlaspor 1-4 Kayserigücü FK

Kayseri Yolspor 1-3 Kocasinan Yemlihaspor

Kayseri Atletikspor 4-1 İsmail Okumuş FK

1966 Turanspor 1-1 Sungur FK

Kocasinan Ülküspor 3-0 Sarıoğlanspor (Hükmen)

Kocasinan Şimşekspor (BAY) - KAYSERİ