Kayseri Süper Amatör Küme'de 2025-2026 Sezonu Takımları Belirlendi

Kayseri Süper Amatör Küme'de 2025-2026 Sezonu Takımları Belirlendi
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Kayseri Süper Amatör Küme 2025-2026 sezonunda mücadele edecek 16 takım belli oldu. Takımların Temmuz veya Ağustos ayı sonunda çalışmalarına başlaması bekleniyor. Yeni sezon Eylül ayında başlayacak.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 2025-2026 sezonunda mücadele edecek 16 takım belli oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme 2025-2026 sezonunda mücadele edecek takımlar belli oldu. Kayseri 1. Amatör Küme'den çıkan 3 takımın ardından Süper Amatör Küme'de 16 takım mücadele edecek. Tek grup şeklinde oynanacak olan Süper Amatör Küme'de Temmuz ayı sonu veya Ağustos ayı başı gibi takımlar çalışmalarına başlaması bekleniyor. Eylül ayında başlaması planlanan yeni sezon öncesi takım kolları sıvamış durumda.

Yeni sezonda mücadele edecek takımlar ise şu şekilde; Kayseri Esen Metal SK, Hacılar Erciyesspor, Özvatanspor, Kayseri Atletikspor, Başakpınarspor, Amaratspor, Erciyes Esen Makine FK, Kayseri Şekerspor, Argıncıkspor, Döğerspor, Yahyalıspor, Talas Anayurtspor, EMT Döğergücü FK ve Gaziosmanpaşaspor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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