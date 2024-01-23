Kayseri Süper Amatör Küme'de 14. hafta sona erdi
Kayseri Süper Amatör Küme'de oynanan 7 maçla 14. hafta tamamlandı. A ve B Grubu'nda liderliklerini sürdüren takımlar belirlendi.
Kayseri Süper Amatör Küme'de oynanan 7 maçla 14. hafta geride kaldı. Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu'nda her geçen hafta ligin boyu kısalıyor.
Hafta sonu oynanan 7 maçla geride kalan 14. haftada, A Grubu'nda Yahyalıspor, B Grubu'nda ise Kayseri Atletikspor liderliğini sürdürüyor. 14. haftada oynanan 7 maçta ise toplam 24 gol atıldı. Ligin bitimine 4 hafta kala hem Play-Off heyecanı hem de kümede kalma mücadelesinde büyük heyecan yaşanıyor. Süper Amatör Küme'de bu hafta sonu oynanacak olan 15. hafta karşılaşmaları ile heyecan devam edecek. 14. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;
Erciyes Esen Makine FK 2-0 Başakpınarspor
Kayserigücü FK 2-1 A. Akkışlaspor
Argıncıkspor 0-1 Yahyalıspor
Kayseri Atletikspor 3-0 İsmail Okumuş FK
Kocasinan Yemlihaspor 0-1 Kayseri Yolspor
Sosun Birlikspor 0-12 Kayseri Şekerspor
1966 Turanspor 1-1 Sungur FK
Kayseri Esen Metal SK 3-0 Belsinspor (Hükmen)
Kocasinan Şimşekspor (BAY) - KAYSERİ