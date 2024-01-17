Kayseri Süper Amatör Küme'de 13. hafta sonuçları
Kayseri Süper Amatör Küme'de oynanan 6 maçla 13. hafta geride kaldı. A ve B Grubu'nda liderlik mücadelesi sürüyor. 13. haftada oynanan 6 maçta toplam 19 gol atıldı.
Kayseri Süper Amatör Küme'de oynanan 6 maçla 13. hafta geride kaldı.
Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu'nda heyecan devam ediyor. Hafta sonu oynanan 6 maçla geride kalan 13. haftada, A Grubu'nda Yahyalıspor liderliğini sürdürürken, B Grubu'nda ise yeni lider Kayseri Atletikspor oldu. Ligin bitimine 5 hafta kala hem play-off mücadelesi hem de küme düşme hattında ligin son haftasında kadar büyük heyecan sürmesi bekleniyor. 13. haftada oynanan 6 maçta ise toplam 19 gol atıldı. Süper Amatör Küme'de bu hafta sonu oynanacak olan 11. hafta karşılaşmaları ile heyecan devam edecek.
13. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;
Erciyes Esen Makina FK 1-0 Kayseri Yolspor
Sungur FK 5-2 İsmail Okumuş FK
Yahyalıspor 4-1 Kocasinan Yemlihaspor
A.Akkışlaspor 5-0 Sosun Birlikspor
Esen Metal SK 0-1 Kayseri Atletikspor
Kayserigücü FK 0-0 1966 Turanspor
Başakpınarspor 3-0 Sarıoğlan Bld. (Hükmen)
Kocasinan Şimşekspor 3-0 Kocasinan Ülküspor (Hükmen)
Kayseri Şekerspor 3-0 Belsinspor (Hükmen)
Argıncıkspor (BAY) - KAYSERİ