Kayseri Süper Amatör Küme'de 13. hafta sonuçları

Kayseri Süper Amatör Küme'de oynanan 6 maçla 13. hafta geride kaldı.

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu'nda heyecan devam ediyor. Hafta sonu oynanan 6 maçla geride kalan 13. haftada, A Grubu'nda Yahyalıspor liderliğini sürdürürken, B Grubu'nda ise yeni lider Kayseri Atletikspor oldu. Ligin bitimine 5 hafta kala hem play-off mücadelesi hem de küme düşme hattında ligin son haftasında kadar büyük heyecan sürmesi bekleniyor. 13. haftada oynanan 6 maçta ise toplam 19 gol atıldı. Süper Amatör Küme'de bu hafta sonu oynanacak olan 11. hafta karşılaşmaları ile heyecan devam edecek.

13. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;

Erciyes Esen Makina FK 1-0 Kayseri Yolspor

Sungur FK 5-2 İsmail Okumuş FK

Yahyalıspor 4-1 Kocasinan Yemlihaspor

A.Akkışlaspor 5-0 Sosun Birlikspor

Esen Metal SK 0-1 Kayseri Atletikspor

Kayserigücü FK 0-0 1966 Turanspor

Başakpınarspor 3-0 Sarıoğlan Bld. (Hükmen)

Kocasinan Şimşekspor 3-0 Kocasinan Ülküspor (Hükmen)

Kayseri Şekerspor 3-0 Belsinspor (Hükmen)

Argıncıkspor (BAY) - KAYSERİ